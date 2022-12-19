Sakarya’da, ölümle biten silahlı kavgada 14 kişi adliyeye sevk edildi

Bir eğlence mekanı önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Adnan Menderes Caddesi’nde önceki gün gece saatlerinde, bir eğlence mekanının önünde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ahmet Toykar (21), M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. isimli şahıslar yaralandı. Yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Toykar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Mekan sahiplerinin anlaşmazlığı çatışmaya dönüştü

DHA’nın haberine göre; başlatılan soruşturmada, olayın yan yana bulunan iki eğlence mekanı sahiplerinin anlaşmazlığından kaynaklandığı ve çalışanlar arasında çatışmaya dönüştüğü belirlendi.

Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Silahlar ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 7 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. 6 yaralının ise tedavilerinin ardından sorguya alınacağı belirtildi.

Ahmet Toykar'ın ölümüne neden olan kurşunun kimin silahından çıktığı ise yapılacak inceleme sonucu belli olacak.