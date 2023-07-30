Sakarya'da orman yangını kontrol altına alındı! Soğutma çalışmaları sürüyor Kentte karadan ve havadan müdahale edilerek yaklaşık 3 buçuk saatte kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

İHA

Türkiye yaz aylarına girilmesinin ardından yangınlarla mücadele ediyor...

Yaşanan yangınlarla mücadeleler sürerken bir diğer yandan da yeni yangınlar meydana geliyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, dün 17.35 sıralarında Hacıyakup Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın ormana yayılırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma, tedbir amaçlı sağlık ekibi ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Bölgeye ulaşan ekipler hem karadan hem havadan yangını söndürmek için seferber oldu.

3 helikopter, 17 arazöz, 13 ilk müdahale aracı, 3 dozer ve yangın söndürme ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın, akşam saat 21.10’da kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yaklaşık 15 hektar alanın yandığı değerlendirilen alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.