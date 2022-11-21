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Sakarya'da ormanlık alan yandı
Yakılan ateşin sıçraması nedeniyle 2,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
- 21.11.2022 - 14:41
- Güncelleme : 21.11.2022 - 15:07
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yangın çıktı.
Ormanlık alanda başlayan yangın, Çukurköy Mahallesi'nde bahçe temizliği için yakılan ateşin rüzgarın etkisiyle sıçramasıyla yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye Kocaali ve Karasu orman işletme ekipleri sevk edildi.
2,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, soğutma çalışmaları devam etti.
AA'nın haberine göre, yangında 2,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Sakarya'da ormanlık alan yandı VİDEO