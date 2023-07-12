DHA

Türkiye’nin farklı kentlerinde çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında yayınlayan yabancı uyrukluların ‘515 çetesi’ adını verdikleri milliyetçisi grup son olarak Sakarya’da ortaya çıktı.

yayınlanan videonun ardından polis ekipleri harekete geçti.

Çeteye operasyon

Çete üyelerinin Sakarya’da grup halinde giderken çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından yayınlamalarının ardından, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Sakarya'da ortaya çıkan 515 çetesine operasyon: 6 gözaltı

6 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında çete üyesi oldukları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.