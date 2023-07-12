Sakarya'da ortaya çıkan '515 çetesi'ne operasyon: 6 gözaltı Arap milliyetçiliği yaprak sokaklarda silah ve bıçaklarla gövde gösterisi yapan, kendilerine ‘515 çetesi’ diyen ve video yayınlayan yabancı uyruklu 6 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Türkiye’nin farklı kentlerinde çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında yayınlayan yabancı uyrukluların ‘515 çetesi’ adını verdikleri Arap milliyetçisi grup son olarak Sakarya’da ortaya çıktı. yayınlanan videonun ardından polis ekipleri harekete geçti. Çeteye operasyon Çete üyelerinin Sakarya’da grup halinde giderken çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından yayınlamalarının ardından, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 6 kişi gözaltına alındı Operasyon kapsamında çete üyesi oldukları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.