DHA
Türkiye’nin farklı kentlerinde çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında yayınlayan yabancı uyrukluların ‘515 çetesi’ adını verdikleri Arap milliyetçisi grup son olarak Sakarya’da ortaya çıktı.
yayınlanan videonun ardından polis ekipleri harekete geçti.
Çeteye operasyon
Çete üyelerinin Sakarya’da grup halinde giderken çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından yayınlamalarının ardından, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
6 kişi gözaltına alındı
Operasyon kapsamında çete üyesi oldukları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.