Sakarya'da otobüsle kamyon kazaya karıştı

Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu yaşanan kazada, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D-650 karayolu, Rüstemler Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde trafik kazası yaşandı.

İHA'nın haberine göre; kazada kamyon ile şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı.

Çok sayıda yaralı var

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alınan bilgiye göre; çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Olay yerindeki ekiplerin müdahaleleri sürüyor.