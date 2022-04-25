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- Sakarya'da otobüsle kamyon kazaya karıştı
Sakarya'da otobüsle kamyon kazaya karıştı
Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu yaşanan kazada, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
- 25.04.2022 - 17:01
- Güncelleme : 25.04.2022 - 17:24
Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D-650 karayolu, Rüstemler Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde trafik kazası yaşandı.
İHA'nın haberine göre; kazada kamyon ile şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı.
Çok sayıda yaralı var
İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alınan bilgiye göre; çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.
Olay yerindeki ekiplerin müdahaleleri sürüyor.