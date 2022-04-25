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    Sakarya'da otobüsle kamyon kazaya karıştı

    Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu yaşanan kazada, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
    • 25.04.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 17:24
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    Sakarya'da otobüsle kamyon kazaya karıştı

    Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D-650 karayolu, Rüstemler Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde trafik kazası yaşandı.

    İHA'nın haberine göre; kazada kamyon ile şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı.

    Çok sayıda yaralı var

    İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alınan bilgiye göre; çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

    Olay yerindeki ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

    Sakarya da otobüsle kamyon kazaya karıştı #1

    Sakarya da otobüsle kamyon kazaya karıştı #2

    Sakarya da otobüsle kamyon kazaya karıştı #3


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