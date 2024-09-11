Sakarya'da otomobil 6 yaşındaki çocuğa çarptı Serdivan'da bisiklet sürdüğü sırada otomobil çarpan 6 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, C.İ. isimli otomobil sürücüsü, Çubuklu Mahallesi üzerinde hızlandı.

Hızlanan sürücü, o sırada yol kenarında bisiklet süren 6 yaşındaki Mert Kurun'a çarptı.

ARABA ÇARPAN ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı çocuk hastaneye sevk edildi.

6 yaşındaki Kurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi, Çubuklu Mahalle Cami'ye getirildi.

Cenaze, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, 6 yaşındaki çocuğa çarpan otomobil sürücüsü C.İ. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şahıs, işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)