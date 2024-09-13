İHA
Karasu-Adapazarı D-650 kara yolu Karapınar kavşağında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 41 ACT 361 plakalı cip ile yabancı plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile cip takla atarak ters döndü.
8 KİŞİ YARALANDI
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan ekiplerce yapılan müdahalelerin ardından kazada yaralanan 8 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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