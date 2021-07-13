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- Sakarya’da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü
Sakarya’da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü
Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada traktör ikiye bölündü. Traktör sürücüsü Ali Y. yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 13.07.2021 - 17:19
- Güncelleme : 13.07.2021 - 17:29
Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Limandere Mahallesi’nde Adapazarı istikametine seyreden Melek Y. idaresindeki otomobil, Limandere Köyü iç yolundan Limandere Mahallesi’ne giden Ali Y. kontrolündeki traktörle çarpıştı.
Traktör çarpışmanın şiddetiyle ikiye ayrılırken, otomobil refüjde durabildi.
Traktör sürücüsü Ali Y. yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı Ali Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ferizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklıklar olduğu öğrenilen Ali Y., Sakarya'da bir hastaneye sevk edildi.
Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.