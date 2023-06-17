Sakarya'da otomobil park halindeki kamyona ok gibi saplandı

İHA
Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde O.D. idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan otomobil, park halindeki kamyona adeta ok gibi saplandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkıştı
Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.
Adrese ulaşan itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalesi bölgede yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.