Sakarya'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

AA
Kural ihlalleri, dikkat dağınıklığı sık sık kazalara neden oluyor.
Bu kez olayın adresi Sakarya.
Akyazı ilçesinde yaşanan olayda, Yaşar K., otomobili ile seyir halinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
3'ü çocuk 7 yaralı
Ardından otomobil şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
hastaneye kaldırıldılar
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.