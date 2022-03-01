Sakarya'da otomobilin çarptığı adam kurtarılamadı

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 68 yaşındaki Mahir Kızılırmak, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen 68 yaşındaki Mahir Kızılırmak’a otomobil çarptı.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ARABA ÇARPTI

Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan vatandaş, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KURTARILAMADI

Kızılırmak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mahir Kızılırmak, Adapazarı Şeker Mahallesi'nde bulunan Emir Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.