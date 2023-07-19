Sakarya'da otomobilin çarptığı genç yaşamını yitirdi

AA
Sakarya'nın Karasu ilçesi Ankara Caddesi'nde A.Ç. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki E.K.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan E.K. yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Sağlık görevlilerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tatil için Karasu'ya geldiği öğrenilen E.K.'nin ailesi hastanede sinir krizi geçirdi.
Kazada yaralanan sürücü A.Ç. ise Yenikent Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.