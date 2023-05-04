Sakarya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı Sakarya Akyazı'da kontrolden çıkan otomobilin karşı yöne geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı.

İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde korkunç kaza...

D-140 kara yolu Kuzuluk Mahallesi mevkiine seyir halinde olan N.Ç. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken otomobillerde bulunan İ.T., B.T., M.Y. ve N.Ç. yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.