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    Sakarya'da oynarken dalgalara kapılan çocuğun son anları

    Karasu ilçesinde arkadaşları ile deniz kenarında oynayan 13 yaşındaki İlayda, dalgalardan kaçamadı. Harekete geçen ekipler, çocuğun cansız bedenini 3 kilometre uzaklıkta buldu.
    • 11.08.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 15:36
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    Sakarya'da oynarken dalgalara kapılan çocuğun son anları

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün yaşanan olay, 13 yaşındaki İlayda Eren isimli kız çocuğunun deniz kenarında oynamasıyla başladı.

    Arkadaşları ile Akkum mevkisindeki denizde oynayan İlayda, sahile vuran dalgalara kapıldı.

    Bu sırada kızını gören Solmaz Eren, İlayda'yı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

    Aşırı dalga, çalışmalara engel oldu

    İhbar üzerine olay yerine ilgili ekipler yönlendirildi. Ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar, aşırı dalgalar nedeniyle güçlükle yürütüldü.

    3 kilometre ötede cesedi bulundu

    Ekipler, gece saatlerinde İlayda'nın kaybolduğu noktadan 3 kilometre uzaklıkta cesedini buldu. İlayda Eren'in cansız bedeni, inceleme sonrası morga kaldırıldı.

    Sakarya da oynarken dalgalara kapılan çocuğun son anları #1

    Minik kızın son anları ortaya çıktı

    Ankara'dan ailesi ile birlikte tatil için Karasu'ya gelen İlayda Eren'in son anlarının, cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    İlayda'nın arkadaşları ile dalgaların vurduğu kıyıda oyun oynadığı anlar, görüntülerde yer aldı.

    Sakarya'da oynarken dalgalara kapılan çocuğun son anları VİDEO

    Sakarya da oynarken dalgalara kapılan çocuğun son anları #2

    Sakarya da oynarken dalgalara kapılan çocuğun son anları #3


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