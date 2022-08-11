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- Sakarya'da oynarken dalgalara kapılan çocuğun son anları
Sakarya'da oynarken dalgalara kapılan çocuğun son anları
- 11.08.2022 - 15:28
- Güncelleme : 11.08.2022 - 15:36
Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün yaşanan olay, 13 yaşındaki İlayda Eren isimli kız çocuğunun deniz kenarında oynamasıyla başladı.
Arkadaşları ile Akkum mevkisindeki denizde oynayan İlayda, sahile vuran dalgalara kapıldı.
Bu sırada kızını gören Solmaz Eren, İlayda'yı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Aşırı dalga, çalışmalara engel oldu
İhbar üzerine olay yerine ilgili ekipler yönlendirildi. Ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar, aşırı dalgalar nedeniyle güçlükle yürütüldü.
3 kilometre ötede cesedi bulundu
Ekipler, gece saatlerinde İlayda'nın kaybolduğu noktadan 3 kilometre uzaklıkta cesedini buldu. İlayda Eren'in cansız bedeni, inceleme sonrası morga kaldırıldı.
Minik kızın son anları ortaya çıktı
Ankara'dan ailesi ile birlikte tatil için Karasu'ya gelen İlayda Eren'in son anlarının, cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İlayda'nın arkadaşları ile dalgaların vurduğu kıyıda oyun oynadığı anlar, görüntülerde yer aldı.
Sakarya'da oynarken dalgalara kapılan çocuğun son anları VİDEO