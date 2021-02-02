Sakarya'da parçalanmış ceset olayından yasak aşk çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Çark Deresi'nde iki farklı çantaya doldurulmuş halde bulunan cesedin akıbeti, Sakarya polisinin yaptığı takip üzerine ortaya çıktı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşanan olayda 35 yaşındaki B.H.K, eşi W.H.K ve 3 çocuğuyla birlikte 1 buçuk yıl önce Afganistan'dan Sakarya'ya geldi.

Aileye kalmak için ev tahsis eden Afgan Mümtaz ve yine yurttaşı olan arkadaşı M.K.A uzun bir süre aileyle aynı evde yaşadı.

İddiaya göre, evde yaşayan M.K.A ile evli olan W.H.K isimli kadın arasında duygusal bir birliktelik başladı.

EŞİNİ, SEVGİLİSİYLE YAKALADI

3 çocuk annesi W.H.K ile yasak aşkı M.K.A, hep birlikte yaşadıkları evde kadının kocası B.H.K'ye yakalandı. Yasak aşk yaşayan ikili, adamı henüz bilinmeyen bir şekilde öldürdü. Durumdan kimseye bahsetmeyen ölen kişinin karısı ve sevgilisi, cesedi parçalara bölerek çantalara doldurdu.

7 AY SONRA CESEDİ BULUNDU

İki çantayı Çark Deresi'ne atan iki kişi, cinayeti ört bas ettikleri düşüncesiyle buradan ayrıldı. Ancak kan donduran cinayet, 7 ay sonra derede vakit geçiren balıkçıların ihbarı üzerine ortaya çıktı.

DELİLLERE ULAŞILDI

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, delillere öldürülen B.H.K, eşi, çocukları ve iki diğer iki Afgan'ın Adapazarı'nda bulundukları 3 farklı evde yaptıkları parmak izi incelemesi ve aile ile yakınlarına yaptıkları sorgulama neticesinde ulaştı.

ÜLKEYİ TERK ETTİLER

Katil zanlısı W.H.K legal ve yasak aşkı M.K.A'nın illegal yollarla ülkeyi terk ettikleri öğrenildi. Cesedi bulunan adamın kadından olan 3 çocuğunun da yurt dışına götürüldüğü belirlenirken, polis bu kişilerin yeniden illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptıklarından şüpheleniyor. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.