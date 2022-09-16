Sakarya'da parçalanmış cesetleri bulunan İranlı çiftin davası başladı

Çöp poşeti içinde parçalanmış bedenleri bulunan İranlı çift cinayetine ilişkin davada, tutuklanan İran uyruklu şüphelinin yargılanması başladı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde, 1 Temmuz 2021 tarihinde arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden vatandaş durumu polis ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler toprağa gömülü çöp poşetinden parçalanmış halde 1’i kadın, 1’i erkek iki kişinin cesedini bulmuştu.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu dedektifleri, yaptıkları incelemeler sonrasında kadında göğüs silikonu, erkeğin kolunda ise ejderha dövmesi bulunduğunu tespit edip, kimliklerini kısa sürede belirledi.

Cansız bedenlerin, İran uyruklu 40 yaşındaki A.S. ile 39 yaşındaki M.Z.’ye ait olduğu ve emlak işiyle uğraştıklarını belirlendi. Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

28 sayfalık iddianame hazırlandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin hazırlanan 28 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, cinayeti A.M., P.M., R.Ş., H.B. ve M.G.’nin işlediği kaydedildi. A.M.’nin ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, şüpheli İran uyruklu M.G., R.Ş., P.M. ve H.B.’nin dava dosyasından ayrıldığı ve Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı’nda haklarındaki soruşturmanın devam ettiği belirtilmişti.

Duruşma başladı

Davaya ilişkin duruşma başladı. Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, öldürülen A.S.’nin kardeşi ve avukatı katıldı.

Hastaneye kaldırıldı, duruşmaya katılmadı

Olay sonrasında tutuklanan ve fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilen İran uyruklu sanık A.M. ise duruşmaya katılmadı.

Davada söz verilen maktul A.S.’nin kardeşi, ablasının öldürülmesine ilişkin görgü tanıklığının bulunmadığını ve dava yoluyla bilgi sahibi olduğunu belirtti. Sanık A.M.’nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Aralık tarihine erteledi.

Öte yandan adli tıp raporunda, ceset parçalarında herhangi bir metalik imaj ve değerli eşyanın bulunmadığı, kemik kesik uçlarının düzgün bir kesilme ile uyumlu olduğu, doku parçalarında herhangi bir mermi çekirdeği giriş yarası veya benzer nitelikte bulgu tespit edilmediği yer almıştı.