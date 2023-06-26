Sakarya'da plajdakileri rahatsız etti, dayak yedi Karasu plajında çevreyi rahatsız eden kişiye, denizin ortasında vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı.

İHA Sakarya'nın Karasu ilçesindeki plajda meydana gelen olayda, bir kişi önüne gelene küfürler ederek çevreye rahatsızlık verdi. Plajda bulunan gençler bu kişiye müdahale edince denize kaçmaya çalıştı. Peşinden denize giren grup, yakaladıkları kişiyi darbetti. "Herkese sövüp duruyor" O anları saniye saniye cep telefonuyla kayda alan kadının, “Hak etti, sabahtan beri herkese sövüp duruyor.” sözleri dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde, çevreye rahatsızlık veren kişiyi bir grubun denizin ortasında dövmesi ve uzaklaştırdığı görülüyor.