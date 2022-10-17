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    Sakarya'da, prefabrik ev vaadiyle dolandırıcılığa operasyon: 23 şüpheli yakalandı

    Ev yapımı ve satımı vaadiyle internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 23 şüpheli, 20 adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
    • 17.10.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 12:40
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    Sakarya'da, prefabrik ev vaadiyle dolandırıcılığa operasyon: 23 şüpheli yakalandı

    Kocaeli ve Sakarya İl Emniyet Müdürlükleri ekipleri tarafından, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

    Polis ekipleri, sahte internet sitelerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelileri mercek altına aldı.

    Sakarya'da 20 adrese düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

    Ele geçirilenler

    AA’nın haberine göre; adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, yaklaşık 100 bin lira ile sözleşme ve senet gibi dokümanlar ele geçirildi.

    Öte yandan bazı şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Sakarya da, prefabrik ev vaadiyle dolandırıcılığa operasyon: 23 şüpheli yakalandı #1

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