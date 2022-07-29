PTT’ye ait motosikleti çalıp bir fırının vitrinine çarpan ve cam kırıklarıyla yaralanıp hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu S.B.T.A., hayatını kaybetti.

SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde dün

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi'nde 14 yaşındaki Suriyeli uyruklu S.B.T.A., Akyazı Kaymakamlığı önünde, park halindeki PTT’ye ait motosikleti çaldı.

S.B.T.A.’nın kontrolünü kaybettiği motosiklet, yol kenarındaki ekmek fırınının vitrinine çarptı.

Çocuk yaşamını yitirdi

Kırılan vitrin camı, S.B.T.A.’nın vücudunu kesti. Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen S.B.T.A., hayatını kaybetti.

Sakarya'da PTT'ye ait motosikleti çalan 14 yaşındaki çocuk, öldü VİDEO



Kaza anı kaydedildi

DHA'nın haberine göre; kaza anı ise güvenlik kanerası tarafından kayıt altına alındı.



