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    Sakarya'da PTT'ye ait motosikleti çalan 14 yaşındaki çocuk, öldü

    PTT’ye ait motosikleti çalıp bir fırının vitrinine çarpan ve cam kırıklarıyla yaralanıp hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu S.B.T.A., hayatını kaybetti.
    • 29.07.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 12:09
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    Sakarya'da PTT'ye ait motosikleti çalan 14 yaşındaki çocuk, öldü

    SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde dün

    Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi'nde 14 yaşındaki Suriyeli uyruklu S.B.T.A., Akyazı Kaymakamlığı önünde, park halindeki PTT’ye ait motosikleti çaldı.

    S.B.T.A.’nın kontrolünü kaybettiği motosiklet, yol kenarındaki ekmek fırınının vitrinine çarptı.

    Çocuk yaşamını yitirdi

    Kırılan vitrin camı, S.B.T.A.’nın vücudunu kesti. Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen S.B.T.A., hayatını kaybetti.

    Sakarya'da PTT'ye ait motosikleti çalan 14 yaşındaki çocuk, öldü VİDEO

    Kaza anı kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; kaza anı ise güvenlik kanerası tarafından kayıt altına alındı.

    Sakarya da PTT ye ait motosikleti çalan 14 yaşındaki çocuk, öldü #1

    Sakarya da PTT ye ait motosikleti çalan 14 yaşındaki çocuk, öldü #2

    Sakarya da PTT ye ait motosikleti çalan 14 yaşındaki çocuk, öldü #3

    Sakarya da PTT ye ait motosikleti çalan 14 yaşındaki çocuk, öldü #4

    Sakarya da PTT ye ait motosikleti çalan 14 yaşındaki çocuk, öldü #5

    Sakarya da PTT ye ait motosikleti çalan 14 yaşındaki çocuk, öldü #6

    Sakarya da PTT ye ait motosikleti çalan 14 yaşındaki çocuk, öldü #7


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