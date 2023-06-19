Sakarya'da sağanak yağış! Caddeler göle döndü Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Sakarya'da etkili olan sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi. Sürücüler göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Gece yarısından itibaren etkili olan sağanak yağış, şehir genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış sonrası caddeler göle dönerken, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.

Şehirdeki birçok yerde teyakkuza geçen Sakarya Büyükşehir Belediye ekipleri vidanjör ve iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Su birikintisinde plakasını düşürdü

Ayrıca Orhan Gazi Caddesi bölgesinde aracına güvenerek su birikintisinden geçen Hüseyin Koç isimli vatandaş ise plakasını suyun içine düşürdü.

Plakasının olmadığını gittiği tamirhanede öğrenen Koç, geri dönüp ekiplerin suyu temizlemesini ve plakasını bulmak için bekleyiş içine girdi.

Plakasının olmadığını tamirhanede öğrendi

Aracıyla sudan geçtiğini ve bir problem olmadığını aktaran Koç, “Aracımız biraz yüksek ona güvendik, su birikintisinin içerisinden geçtik. Bir problem olmadı. Buraya yakında bulunan bir tamirhaneye gittim, orada plakana ne oldu diye sordular.

Baktım plaka yok, buraya geri geldim. Ekipler çalışma yapıyor, belki burası açılır plaka meydana çıkar diye bekliyorum.” dedi.