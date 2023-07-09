Sakarya'da sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi Sakarya’da etkisini gösteren sağanak sebebiyle Hendek ilçesinde 7 mahalleyi birbirine bağlayan yolda heyelan meydana geldi. Ekipler yolu açabilmek için seferber olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ ise yağışın bir süre daha devam edeceğini duyurdu.

İHA

Yaz aylarının keyfini süren Türkiye, sıcak havaya kısa bir ara verdi.

Yurdun dört bir yanında etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Bartın, Ordu ve Zonguldak'ın ardından Sakarya, sağanak yağışın etkisine girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrası Sakarya genelinde iki gündür süren sağanak yağış, heyelana neden oldu.

7 mahalleyi birbirine bağlayan yol kapandı

Hendek ilçesinde; Kadifekale, Güney, Dikmen, Aksu, Göksu, Yeniyayla, Kurtuluş mahallelerini birbirine bağlayan Karadere mevkisindeki grup yolu heyelan sebebiyle kapandı.

Dağlardan gelen çamur ve taş birikintilerinin yanı sıra yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı. Belediye ekipleri ise bölgenin ulaşıma açılması için çalışmalara başladı.