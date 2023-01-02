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    Sakarya'da Şaziye Nine, Mehmetçik’e ördüğü çorapları gönderdi

    83 yaşındaki Şaziye Karışmaz, Mehmetçik’e ördüğü 20 çift çorap ve mendil gönderdi. Karışmaz’ın hediyeleri, Bayburt’ta jandarma ekiplerine ulaştırıldı.
    • 02.01.2023 - 09:45
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 10:13
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    Sakarya'da Şaziye Nine, Mehmetçik’e ördüğü çorapları gönderdi

    Sakarya’nın Söğütlü ilçesine bağlı Soğucak köyünde ikamet eden 83 yaşındaki Şaziye Karışmaz, kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için kendi aldığı malzemeler ile çorap ördü.

    Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karışmaz’ın büyük bir özveri ile ördüğü 20 çift çorabı ve mendilleri, Bayburt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan askerlere hediye etmek üzere teslim aldı.

    Hediyeler, düzenlenen programla Vali Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Albay Taha Övet ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun tarafından askerlere dağıtıldı.

    “Sağ oldukça yine örüp yine yollarım”

    İHA’nın haberine göre; programa görüntülü olarak bağlanan Karışmaz, şu ifadeleri kullandı:

    "Vatanımız sağ olsun. Askerlerimiz var olsun. Askerlerimiz vatanımızı koruyor. Sağ olsun, var olsunlar. Allah ömür verirse sağ oldukça yine örüp yine yollarım."

    Sakarya'da Şaziye Nine, Mehmetçik’e ördüğü çorapları gönderdi VİDEO

    “Yaptığın iyilik sayesinde bütün jandarmadaki arkadaşlarımız ısındı”

    Vali Epcim de kentte çok soğuk bir gece yaşadıklarını belirterek Karışmaz'a hitaben şunları ifade etti:

    "Fakat senin bize yaptığın iyilik sayesinde bütün jandarmadaki arkadaşlarımız ısındı. Çok duygulandık. Sizleri çok seviyoruz. Ellerinizden öpüyoruz. Devletimiz adına size teşekkür ediyorum. Jandarma çok önemli bir teşkilattır. Hepimizin üzerinde bıraktığı duygusal izler vardır. Bu manada bizlere bu güzelliği yaşattığın için çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bugün yeni yıla giriyoruz. Yeni yılda Allah'tan sana sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum, ellerinden öpüyorum."

    Sakarya da Şaziye Nine, Mehmetçik’e ördüğü çorapları gönderdi #1

    Sakarya da Şaziye Nine, Mehmetçik’e ördüğü çorapları gönderdi #2


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