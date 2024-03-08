Sakarya'da selektör tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü: 8 kişi daha gözaltına alındı Alkol aldığı eğlence mekanından çıkan şahsın arabasının yanında bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şahsı öldüren zanlıya yardım ve yataklık eden 8 kişiyi daha gözaltına aldı.

DHA

Sakarya'da işlenen cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Geyve ilçesinde 21 Şubat gecesi D-650 yolunun Geyve ilçesi mevkiinde bir eğlence mekanında içki içip eğlendikten sonra ayrılan Erkan Arman, yol kenarında otomobilinin yanında hareketsiz bulundu.

Öldüğü tespit edildi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Arman’ın öldüğü belirlendi.

Arman’ın bıçaklandığı ve vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis, kaçan ve saklanan Kerem A. ile S.Y. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kerem A. ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Y. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmayı genişleten polis, olaya karıştığı düşünülen Hakan B.’yi Muğla'nın Bodrum ilçesinde saklandığı adreste; U.Y., S.Ç., E.E., S.A. ve Ü.T.’yi de yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle Sakarya’da yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan B. tutuklandı, diğer 5 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.

8 kişi daha gözaltına alındı

Soruşturmayı sürdüren polis, olaya karışan H.B. ve E.G. ile yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen Ş.A., S.B., S.B., C.B., U.A. ile Ş.Ç.S. isimli toplam 8 şüpheliyi daha dün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1’i kadın 8 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Selektör tartışmasında öldürüldü

Öte yandan olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Erkan Arman’ın alkollü olarak eğlence mekanından ayrıldıktan sonra trafikte selektör yaparak ilerlediği ve bu sebeple otomobilinin önü kesilerek durdurulduğu, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)