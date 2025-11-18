Sakarya'da servis sürücüsünden bıçaklı tehdit

- Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bir okul servisi şoförü, dar yolda tehlikeli sollama deneyerek diğer araçları ve öğrencileri riske attı.
- Tartışma sırasında servis şoförünün küfretmesi ve bıçakla tehdit etmesi iddia edildi.
- Olay sonrası mağdur sürücü jandarmaya başvurdu ve yaşanan anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Sakarya'nı Söğütlü ilçesi Kurudil Mahallesi mevkiinde okul servisinin şoförü, sollamanın yasak olduğu dar yolda tehlikeli geçiş denemesiyle trafikteki araçları ve içindeki öğrencileri riske attı.
Servis şoförü, sollamayı tamamlayamayınca önündeki araçla tartışmaya başladı.
BIÇAK ALDI
Araçta ailesi bulunan sürücü, servis şoförüne öğrencilerin içinde olduğunu hatırlattı.
Buna rağmen servis şoförünün küfrettiği, ardından aracından bıçak alarak saldırıya teşebbüs ettiği öne sürüldü.
İHBARDA BULUNULDU
Servis aracı olay yerinden uzaklaşırken, mağdur sürücü tarafından jandarmaya ihbarda bulunuldu.
Yaşanan tartışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.