Sakarya'da şiddetli yağmur sonrası yol çöktü Sakarya genelinde etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış sonrası yol çöktü. Çöken yoldaki sular ise adeta şelale gibi aktı. Yaşanan olay sonrası ekiplerin yola müdahale etmesi ve yolun tekrar ulaşıma açılması bekleniliyor.

Sakarya genelinde süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sağanak yağış, birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. Bu çerçevede geceden beri etkisini gösteren şiddetli sağanak yolları adeta göle çevirdi.

Yağış sonrası yol çöktü

Yağış, beraberinde taşıdığı taş ve kaya parçaları yollara savururken; Kadifekale, Gölyaka yolu da şiddetli sağanak sebebiyle çöktü.

Çöken yoldaki sular ise adeta şelale gibi aktı. Çöken yolu kayda alan mahalleli ise ekiplerin çöken yola müdahale etmesini ve yolun tekrar ulaşıma açılmasını bekliyor.