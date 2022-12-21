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    Sakarya'da silahlı çatışmanın yaşandığı eğlence mekanları mühürleniyor

    Sakarya'da 1 kişinin ölümü 6 kişinin de yaralanması ile neticelenen silahlı çatışma olayının yaşandığı iki alkollü eğlence mekanı için kapatma kararı alındı.
    • 21.12.2022 - 17:37
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    Sakarya'da silahlı çatışmanın yaşandığı eğlence mekanları mühürleniyor

    17 Aralık gece saat 01.10 sıralarında Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanın içerisinde meydana gelen silahlı çatışmada, 21 yaşındaki Ahmet Toykar hayatını kaybederken, M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. isimli 6 kişi de yaralanmıştı.

    7 tabanca ve 2 tüfeğin de ele geçirildiği soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheli 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakılmıştı.

    İki mekan da mühürleniyor

    Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği olaya ilişkin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nden Adapazarı Belediyesi’ne her iki mekanın da mühürlenmesine ilişkin gerekli yazının ulaştığı öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, iki mekana da işletmelerinde bulunan malzemelerini tahliye edebilmeleri için yarın saat 13.30’a kadar süre verildi.

    Sakarya'da 1 kişinin öldüğü alkollü mekanda silahlı çatışma anı - VİDEO

    Sakarya da silahlı çatışmanın yaşandığı eğlence mekanları mühürleniyor #1

    Sakarya da silahlı çatışmanın yaşandığı eğlence mekanları mühürleniyor #2

    Sakarya da silahlı çatışmanın yaşandığı eğlence mekanları mühürleniyor #3

    Sakarya da silahlı çatışmanın yaşandığı eğlence mekanları mühürleniyor #4

    Sakarya da silahlı çatışmanın yaşandığı eğlence mekanları mühürleniyor #5

    Sakarya da silahlı çatışmanın yaşandığı eğlence mekanları mühürleniyor #6

    Sakarya da silahlı çatışmanın yaşandığı eğlence mekanları mühürleniyor #7

    Sakarya da silahlı çatışmanın yaşandığı eğlence mekanları mühürleniyor #8

    Sakarya da silahlı çatışmanın yaşandığı eğlence mekanları mühürleniyor #9

    Sakarya da silahlı çatışmanın yaşandığı eğlence mekanları mühürleniyor #10

     


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