Sakarya'da silahlı kavgada yakınlarını öldüren adamın evini yaktılar Bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yangının, 1 kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanmasıyla neticelenen silahlı kavga sonrasında intikam almak isteyen yakınları tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

İHA

Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki katlı evde meydana gelen yangın paniğe sebep oldu.

Yaşanan yangının ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Cinayetin ardından çıkarıldı

Yangının, 1 kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanmasıyla neticelenen silahlı kavga sonrasında intikam almak isteyen yakınları tarafından çıkarıldığı öne sürüldü.

Konuya ilişkin olayda ise iki gün önce iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

1 kişi yaralandı 2 kişi öldü

Yerini kavgaya bırakan tartışmada Mutlu Ayhan, F.A. ve Z.A. silahla vurularak yaralandı.

İlk müdahaleleri sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi defnedildi

Cenaze işlemleri sonrasında Ayhan’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Ayhan, öğlen namazının ardından Küpçüler Mahallesi’nde toprağa verildi.

Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.