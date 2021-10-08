Adapazarı ilçesinde kırmızı ışık yanmasına rağmen sipariş yetiştirmek için yola atlayan yayaya, Y.Y. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan yaya, kazayı yaralı olarak atlattı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Papuççular Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobil sürücüsü Y.Y., kendisine yeşil ışık yandığı esnada Sakarya Caddesi üzerinden Adnan Menderes Caddesi’ne doğru hareket etti.

Kırmızı ışık yanan ve ismi henüz öğrenilemeyen yaya ise, elindeki siparişi yetiştirebilmek için hızla yolun karşısına geçmek isteyince Y.Y. idaresindeki otomobil ,yayaya çarptı.

Sipariş yetiştirmeye çalışan yaya, çarpmanın şiddeti ile yola savruldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı yaralı olarak atlatan yaya, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

İki tarafın da birbirinden şikayetçi olmaması üzerine, polis ekipleri bölgeden ayrıldı.

Sakarya’da, sipariş yetiştirmeye çalışırken otomobil çarptı VİDEO

