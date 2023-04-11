Sakarya'da sokak köpeği kazaya neden oldu Karasu'da sokak köpeğine çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır, kontrolden çıkarak karşı şeride ardından da yol kenarındaki araziye girdi.

İHA Sakarya Karasu-Kaynarca yolu üzerinde meydana gelen olayda, Karasu istikametinde seyir halinde olan tırın sürücüsü sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek yol kenarındaki araziye girdi. Sürücü hafif yaralandı Meydana gelen kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.