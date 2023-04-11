Sakarya'da sokak köpeği kazaya neden oldu
İHA

Karasu-Kaynarca yolu üzerinde meydana gelen olayda, Karasu istikametinde seyir halinde olan tırın sürücüsü köpeğine çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek yol kenarındaki araziye girdi.

Sürücü hafif yaralandı

Meydana gelen kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da sokak köpeği kazaya neden oldu
Sakarya'da sokak köpeği kazaya neden oldu
Sakarya'da sokak köpeği kazaya neden oldu
Sakarya'da sokak köpeği kazaya neden oldu