Sakarya'da sokak köpeğinden son anda kurtuldu

Akyazı'da okuldan dönen çocuğa sokak köpeklerinin saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

Her gün yeni bir sokak köpeği olayı yaşanıyor.

Sokaklarda başıboş dolaşan köpekler özellikle çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor.

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8013. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, okul dönüşünde kaldırımda yürüyen çocuğa, sokak köpekleri saldırdı.

Kaçarak kurtuldu

İİHA'nın haberine göre; çocuk, kendisine saldıran köpeklerden kaçarak kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen çocuğa köpeklerin saldırdığı anlar, çocuğun kaçması ve o esnada bölgedeki vatandaşların köpekleri uzaklaştırması yer alıyor.