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- Sakarya'da sokak köpeğini vurmak isteyen adam 3 çocuğu vurdu
Sakarya'da sokak köpeğini vurmak isteyen adam 3 çocuğu vurdu
Başıboş köpeklerden rahatsız olan şahıs, tüfekle köpekleri vurmak istedi. Tüfekten çıkan saçmalar, olay yerindeki çocuklara isabet etti. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı.
- 02.08.2022 - 16:06
- Güncelleme : 02.08.2022 - 16:14
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki sokak köpekleri, bölge halkını korkutmaya ve rahatsız etmeye başladı.
56 yaşındaki Y.Y. isimli şahıs, tüfeği eline alarak başıboş köpekleri vurmak istedi.
Çocuklara isabet etti
Köpeklerin sesten kaçmasıyla tüfekten çıkan saçmalar, olay yerindeki Y.T., Z.T. ve E.S.P. isimli küçük çocuklara isabet etti.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Şüpheli gözaltına alındı
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı çocuklar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan şüpheli Y.Y. ise gözaltına alındı.
İşlemleri sürüyor
DHA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.