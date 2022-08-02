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    Sakarya'da sokak köpeğini vurmak isteyen adam 3 çocuğu vurdu

    Başıboş köpeklerden rahatsız olan şahıs, tüfekle köpekleri vurmak istedi. Tüfekten çıkan saçmalar, olay yerindeki çocuklara isabet etti. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı.
    • 02.08.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 16:14
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    Sakarya'da sokak köpeğini vurmak isteyen adam 3 çocuğu vurdu

    Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki sokak köpekleri, bölge halkını korkutmaya ve rahatsız etmeye başladı.

    56 yaşındaki Y.Y. isimli şahıs, tüfeği eline alarak başıboş köpekleri vurmak istedi.

    Çocuklara isabet etti

    Köpeklerin sesten kaçmasıyla tüfekten çıkan saçmalar, olay yerindeki Y.T., Z.T. ve E.S.P. isimli küçük çocuklara isabet etti.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sakarya da sokak köpeğini vurmak isteyen adam 3 çocuğu vurdu #1

    Şüpheli gözaltına alındı

    Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı çocuklar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    Öte yandan şüpheli Y.Y. ise gözaltına alındı.

    İşlemleri sürüyor

    DHA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Sakarya da sokak köpeğini vurmak isteyen adam 3 çocuğu vurdu #2

    Sakarya da sokak köpeğini vurmak isteyen adam 3 çocuğu vurdu #3


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