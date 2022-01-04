Sakarya’da sokak ortasında cinayet

Husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi, yaşamını yitirdi. Silahı ateşleyen 5 şüpheli gözaltına alınırken, cinayeti işleyen zanlı tutuklandı.

Sakarya’nın Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan iki grup, karşılaştı.

Burada başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

HASTANEDE CAN VERDİ

A.Ç., tabancasını ateşleyerek 27 yaşındaki İsa Kara’yı vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Kara’yı ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen İsa Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise A.Ç., E.Ç., B.Ç., S.Ç. ve O.Ç.’yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.