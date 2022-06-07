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    Sakarya'da sokak ortasında korkunç kavga

    Serdivan ilçesindeki iki erkek grubunun bilinmeyen nedenle çıkan uçan tekmeli kavgası anbean kayda alındı.
    • 07.06.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 12:55
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    Sakarya'da sokak ortasında korkunç kavga

    Sakaryalı gençler Serdivan ilçesini adeta ringe çevirdi.

    Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

    Birbirlerine acımasızca saldırdılar

    Giderek nabızların yükseldiği olayda iki grup da birbirine saldırmaya başladı.

    Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu saldırı uzun süre devam etti.

    Yumruklanarak arabanın tekerinin yanına düşürülen gencin, uzun süre yerinden kalkamadığı kaydedili.

    Saldırı anı kamerada

    Tüm bunlar yaşanırken bölgede bulunan bir kişi ise olayı görüntüledi.

    Sakarya'da sokak ortasında korkunç kavga

    Sakarya da sokak ortasında korkunç kavga #1

    Sakarya da sokak ortasında korkunç kavga #2

    Sakarya da sokak ortasında korkunç kavga #3


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