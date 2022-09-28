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    Sakarya'da bir şahıs darbettiği gencin fotoğrafını paylaştı

    Sokak ortasında dövdüğü genci sosyal medya hesabında paylaşan şahıs gözaltına alındı. Verdiği ifadede ise "Kardeşimi dövmüşlerdi, ben de karşılığını verdim" dedi.
    • 28.09.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 14:50
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    Sakarya'da bir şahıs darbettiği gencin fotoğrafını paylaştı

    Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki şiddet olayı sosyal medyaya yansıdı.

    G.Ö. isimli bir şahıs, arkadaşının intikamını almak amacıyla kimliği henüz tespit edilemeyen genci sokak ortasında darbetti.

    O anlara ait görüntülerin sosyal medya paylaşılması polis ekiplerini harekete geçirdi.

    Kısa sürede yakalanan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Videolar eski diyerek savundu

    Burada verdiği ifadede, "Kardeşimi dövmüşlerdi, ben de karşılığını verdim" diyerek videodaki kişiyi dövdüğünü savunan G.Ö., olayın eski olduğunu ifade etti.

    Konuya ilişkin herhangi bir şikayet olmaması sebebiyle, darbedilen kişinin tespiti yapılamadı.

    Sosyal medyada paylaşan şahısa işlem başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, saldırgan serbest bırakılırken, görüntüleri sosyal medyada yayınlayan bir kişi hakkında da işlem başlatıldı.

    Sakarya'da sokak ortasında dövdü: Kardeşimi dövmüşlerdi, karşılığını verdim VİDEO

    Sakarya da bir şahıs darbettiği gencin fotoğrafını paylaştı #1

    Sakarya da bir şahıs darbettiği gencin fotoğrafını paylaştı #2

    Sakarya da bir şahıs darbettiği gencin fotoğrafını paylaştı #3


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