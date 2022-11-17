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    Sakarya'da sokak ortasında silahlı kavga

    Adapazarı'nda anlaşmazlık yaşayan kişiler, sokak ortasında karşılıklı ateş açtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, 2 kişi gözaltına alındı.
    • 17.11.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 12:54
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    Sakarya'da sokak ortasında silahlı kavga

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, sokak ortasında V.İ. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında tartışma yaşandı.

    Yerini kavgaya bırakan tartışmada şüpheli ve V.İ. birbirlerine karşılıklı ateş etti.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli kaçtı

    Bacağından vurularak yaralanan V.İ. bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçtı.

    İki kişi gözaltında

    Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Konuya ilişkin incelemelerini devam ettiren ekiplerce S.İ. ve L.H.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

    Silahlı kavgada V.İ.’nin yaralanmasına sebep olan saldırganın arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

    Sakarya da sokak ortasında silahlı kavga #1

    Sakarya da sokak ortasında silahlı kavga #2

    Sakarya da sokak ortasında silahlı kavga #3


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