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- Sakarya'da sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan Iraklı tutuklandı
Sakarya'da sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan Iraklı tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaşan Irak uyruklu A.A.K.J.’nin (45) bilgisayarında çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundu.
- DHA
- 08.01.2022 - 19:14
- Güncelleme : 08.01.2022 - 19:48
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaşan A.A.K.J.’nin hesabını takibe aldı.
ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER BULUNDU
Polis daha sonra A.A.K.J.’nin evine baskın düzenledi. A.A.K.J.’nin bilgisayarında çocuklara ait müstehcen görüntüler bulunduğu ve yayınlandığı tespit edildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan evli, 4 çocuk babası A.A.K.J. bugün adliyeye sevk edildi. A.A.K.J. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya'da sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan Iraklı tutuklandı VİDEO