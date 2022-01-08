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    Sakarya'da sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan Iraklı tutuklandı 

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaşan Irak uyruklu A.A.K.J.’nin (45) bilgisayarında çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundu.
    • DHA
    • 08.01.2022 - 19:14
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 19:48
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    Sakarya'da sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan Iraklı tutuklandı 

    Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaşan A.A.K.J.’nin hesabını takibe aldı.

    ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER BULUNDU

    Polis daha sonra A.A.K.J.’nin evine baskın düzenledi. A.A.K.J.’nin bilgisayarında çocuklara ait müstehcen görüntüler bulunduğu ve yayınlandığı tespit edildi.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan evli, 4 çocuk babası A.A.K.J. bugün adliyeye sevk edildi. A.A.K.J. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sakarya'da sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan Iraklı tutuklandı VİDEO

    Sakarya da sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan Iraklı tutuklandı  #1

    Sakarya da sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan Iraklı tutuklandı  #2

    Sakarya da sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan Iraklı tutuklandı  #3


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