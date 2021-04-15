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- Sakarya’da sosyal medyadan helallik istedikten sonra vefa etti
Sakarya’da sosyal medyadan helallik istedikten sonra vefa etti
Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra evinde gördüğü tedavinin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kerim Şişman, sosyal medya hesabından helallik istedi. 14 gün sonra hayatını kaybetti.
- İHA
- 15.04.2021 - 13:53
- Güncelleme : 15.04.2021 - 14:42
Sakarya’nın Akyazı ilçesi Güzlek Mahallesi'nde yaşayan Kerim Şişman, koronavirüs testinin pozitif çıkması ile evinde karantinaya girdi.
Evde devam eden tedavisinin ardından 31 Mart’ta fenalaşan 3 çocuk babası 46 yaşındaki Şişman, hastaneye kaldırıldı.
Sosyal medya hesabı üzerinden durumu hakkında bilgi paylaşan Şişman, arkadaşlarından helallik istedi.
Şişman, “Arkadaşlar hakkınızı helal edin” paylaşımını yaptıktan 14 gün sonra hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Şişman, Akyazı Güzlek Mahalle Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrasında salgın tedbirleri kapsamında toprağa verildi.