Sakarya’da sünnet düğününe katılan 60 kişi, yemekten zehirlendi Sünnet düğününde yedikleri yemekten zehirlenen 60 kişi, hastaneye başvurdu. Tedavileri tamamlanan 50 kişi gece saatlerinde taburcu olurken, diğerlerinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

Sünnet düğünü, hastanede bitti.

Davetlilerin eğlencesi adeta zehir oldu…

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi'nde düzenlenen sünnet düğününe katılanlara; pilav, tavuk, ayran ve tulumba tatlısı ikram edildi.

60 kişi hastaneye koştu

Gecenin ilerleyen saatlerinde bazı davetlilerde, bulantı, kusma, baş dönmesi ve mide ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı.

60 kişi, kendi imkanlarıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yemekten zehirlendiler

Yapılan tetkiklerde, bu kişilerin yemekten zehirlendikleri belirlendi.

Tedavileri tamamlanan 50 kişi gece saatlerinde taburcu oldu.

Diğer 10 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu ve bugün taburcu edilecekleri öğrenildi.