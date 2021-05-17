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- Sakarya'da sürücü kaza yaptıktan sonra kayıplara karıştı
Sakarya'da sürücü kaza yaptıktan sonra kayıplara karıştı
Sakarya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında kazaya sebebiyet veren sürücü, olay sonrası bölgeden kaçtı.
- İHA
- 17.05.2021 - 01:08
- Güncelleme : 17.05.2021 - 01:45
Sakarya’nın Erenler ilçesinde tam kapanmanın son saatlerinde iki otomobilin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.
D-100 Karayolunda meydana gelen kaza, kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin Temel A.’nın kullandığı otomobile çarpmasıyla gerçekleşti.
KAZAYA SEBEBİYET VERDİKTEN SONRA KAÇTI
Kaza sonucu iki araç farklı yönlere doğru savrulurken, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen aracın sürücüsü kaza sonrası bölgeden ayrılarak kayıplara karıştı.
Diğer araçta bulunan Temel A. Ve Kerim A. Kazayı yara almadan atlattı.
Kazaya karışan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili araştırma başlattı.