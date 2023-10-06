Sakarya'da tacizci olduğu öne sürülen şahıs meydan dayağı yedi Sakarya'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Vatandaşların çevresini sardığı ve polis ekiplerini beklediği esnada kaçmaya çalışan şahsa meydan dayağı atıldı.

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İHA

Sakarya'nın en işlek bölgelerinden biri olan Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde iddiaya göre bir kadın taciz edildi.

Kadının tepkisi üzerine bölgedeki vatandaşlar şahsın etrafını sararak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kaçmaya çalışınca meydan dayağı yedi

Kadını taciz ettiği öne sürülen genç kaçmaya çalışınca olanlar oldu, öfkeli kalabalık gence saldırdı, gergin anlar Atatürk Bulvarı'na taştı.

Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler meydan dayağı çekilen genci gözaltına aldı.

Hareketli dakikalar kamerada

Bir kadının taciz şüphelisine gösterdiği tepki ile bölgedeki hareketli dakikalar ise cep telefonu ile görüntülendi.

bir kadının taciz şüphelisine gösterdiği tepki ile bölgedeki hareketli dakikalar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)