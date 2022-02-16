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    Sakarya’da taksi şoförü, testere ile motosikletli kuryeye saldırdı

    Adapazarı ilçesinde, taksi sürücüsü tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldırdı. Araya girenler tarafları ayırırken, olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 17:42
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    Sakarya’da taksi şoförü, testere ile motosikletli kuryeye saldırdı

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde, bir taksi sürücüsü ile motosikletli kurye arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma büyüyünce taksi şoförü, aracından testere ile inerek kuryenin üzerine yürümeye başladı.

    SOL ELİYLE VURMAYA ÇALIŞTI, SAĞ ELİ İLE TESTERE SALLADI

    Taksi sürücüsü sol eliyle kuryeye vurmaya çalışırken, sağ elinde bulunan testereyi ise kuryenin üzerine doğru salladı.

    Sakarya’da taksi şoförü, testere ile motosikletli kuryeye saldırdı VİDEO

    ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR AYIRDI

    Çevredeki vatandaşlar, taksi şoförünü sakinleştirip ayırmaya çalıştı. O anlar, araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Sakarya’da taksi şoförü, testere ile motosikletli kuryeye saldırdı #1

    Sakarya’da taksi şoförü, testere ile motosikletli kuryeye saldırdı #2

    Sakarya’da taksi şoförü, testere ile motosikletli kuryeye saldırdı #3

    Sakarya’da taksi şoförü, testere ile motosikletli kuryeye saldırdı #4


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