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    Sakarya'da tartışma sonucu vurulan şahsın acı bağırışı kamerada

    Erenler ilçesinde kavgaya tutuşan iki kişiden biri ateş etti. Yaralanan şahsın acıdan bağırdığı anlar ise kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 15:30
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    Sakarya'da tartışma sonucu vurulan şahsın acı bağırışı kamerada

    Sakarya'nın Erenler ilçesi 1091 Sokak üzerinde, iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    Çıkan kavgada S.Ş. bacağından silahla vurulması sonucunda yaralandı.

    S.Ş.'yi yaralayan şüpheli ise kısa sürede kayıplara karıştı.

    YARALI TEDAVİ ALTINDA

    Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Sakarya'da tartışma sonucu vurulan şahsın acı bağırışı kamerada ViDEO

    ACI İÇİNDE KIVRANDIĞI ANLAR KAMERADA

    Öte yandan, olay anına ilişkin vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde S.Ş.'nin acı içinde bağırdığı, diğer şüphelinin ise yanında beklediği görülüyor.

    Sakarya da tartışma sonucu vurulan şahsın acı bağırışı kamerada #1

    Sakarya da tartışma sonucu vurulan şahsın acı bağırışı kamerada #2

    Sakarya da tartışma sonucu vurulan şahsın acı bağırışı kamerada #3

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