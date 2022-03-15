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- Sakarya'da tartışma sonucu vurulan şahsın acı bağırışı kamerada
Sakarya'da tartışma sonucu vurulan şahsın acı bağırışı kamerada
Erenler ilçesinde kavgaya tutuşan iki kişiden biri ateş etti. Yaralanan şahsın acıdan bağırdığı anlar ise kameralara yansıdı.
- İHA
- 15.03.2022 - 14:23
- Güncelleme : 15.03.2022 - 15:30
Sakarya'nın Erenler ilçesi 1091 Sokak üzerinde, iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgada S.Ş. bacağından silahla vurulması sonucunda yaralandı.
S.Ş.'yi yaralayan şüpheli ise kısa sürede kayıplara karıştı.
YARALI TEDAVİ ALTINDA
Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'da tartışma sonucu vurulan şahsın acı bağırışı kamerada ViDEO
ACI İÇİNDE KIVRANDIĞI ANLAR KAMERADA
Öte yandan, olay anına ilişkin vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde S.Ş.'nin acı içinde bağırdığı, diğer şüphelinin ise yanında beklediği görülüyor.