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Sakarya'da tartışma sonucu vurulan şahsın acı bağırışı kamerada

Sakarya'da tartışma sonucu vurulan şahsın acı bağırışı kamerada

Erenler ilçesinde kavgaya tutuşan iki kişiden biri ateş etti. Yaralanan şahsın acıdan bağırdığı anlar ise kameralara yansıdı.