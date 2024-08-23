İHA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan çocukluk arkadaşları C.Y. ve M.C.K. bir kahvehanede oturdu
İki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
ÇOCUKLUK ARKADAŞINI VURDU
Tartışmanın büyümesi üzerine C.Y., yanında bulunan silahla M.C.K.'yi vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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