Sakarya'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurdu

Sokak ortasında tartışmaya tutuşan iki şahıstan biri, diğerini tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Sakarya Adapazarı'ndaki Çark Caddesi’nde isimleri öğrenilemeyen iki kişi, sözlü bir şekilde tartışmaya başladı.

Şiddetlenen tartışma, ilerleyen dakikalarda yerini kavgaya bıraktı.

Tüfekle saldırdı, polis yakaladı

Taraflardan biri yanında getirdiği av tüfeğiyle şahsı vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden şahıs, kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar olay yerine, polis ekiplerini ve sağlık ekiplerini çağırdı. Yaralı şahıs, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken olay yerinden kaçan saldırgan ise kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaralının durumu ağır

İHA'nın haberine göre; konuya ilişkin inceleme başlatılırken yaralı şahsın durumunun ağır olduğu bildirildi.