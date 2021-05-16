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    Sakarya'da tartıştığı tacizci tarafından bıçaklandı

    Bisikletiyle dolaşırken balkonda bulunan kadınları laf atarak taciz ettiği öne sürülen kişi, kendisine tepki gösteren kişiye saldırdı.
    • DHA
    • 16.05.2021 - 13:42
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 13:45
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    Sakarya'da tartıştığı tacizci tarafından bıçaklandı

    Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Şehit Sinan Gümüştaş Sokak’ta bisikletiyle gezen bir şahsın, balkonda oturan kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi.

    Kadınların oturduğu apartmandan çıkan ismi öğrenilemeyen bir kişi ise taciz şüphelisiyle tartışma yaşadı.

    TEPKİYE SİNİRLENDİ BIÇAKLA SALDIRDI

    Tartışmanın büyümesiyle, bisikletli şahıs apartman sakinini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Toyota Acil Yardım Hastanesi’ne kaldırılan yaralık tedavi altına alındı.

    Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Sakarya'da tartıştığı tacizci tarafından bıçaklandı VİDEO

    Sakarya da tartıştığı tacizci tarafından bıçaklandı #1

    Sakarya da tartıştığı tacizci tarafından bıçaklandı #2

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