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Sakarya'da tartıştığı tacizci tarafından bıçaklandı
Bisikletiyle dolaşırken balkonda bulunan kadınları laf atarak taciz ettiği öne sürülen kişi, kendisine tepki gösteren kişiye saldırdı.
- DHA
- 16.05.2021 - 13:42
- Güncelleme : 16.05.2021 - 13:45
Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Şehit Sinan Gümüştaş Sokak’ta bisikletiyle gezen bir şahsın, balkonda oturan kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi.
Kadınların oturduğu apartmandan çıkan ismi öğrenilemeyen bir kişi ise taciz şüphelisiyle tartışma yaşadı.
TEPKİYE SİNİRLENDİ BIÇAKLA SALDIRDI
Tartışmanın büyümesiyle, bisikletli şahıs apartman sakinini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Toyota Acil Yardım Hastanesi’ne kaldırılan yaralık tedavi altına alındı.
Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Sakarya'da tartıştığı tacizci tarafından bıçaklandı VİDEO