Sakarya'da terör operasyonu: 23 gözaltı

İHA
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Adli mercilere sevk edilecekler
2 şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün içerisinde faaliyet gösterdiği, 8 şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütünün içerisinde bulunduğu ve 13 şüpheli hakkında ise FETÖ’den yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.