Sakarya'da terör operasyonu: 23 gözaltı Polis ekiplerince PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

İHA

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilecekler

2 şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün içerisinde faaliyet gösterdiği, 8 şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütünün içerisinde bulunduğu ve 13 şüpheli hakkında ise FETÖ’den yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.