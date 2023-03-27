İHA

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilecekler

2 şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün içerisinde faaliyet gösterdiği, 8 şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütünün içerisinde bulunduğu ve 13 şüpheli hakkında ise FETÖ’den yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Sakarya'da terör operasyonu: 23 gözaltı
Sakarya'da terör operasyonu: 23 gözaltı
Sakarya'da terör operasyonu: 23 gözaltı