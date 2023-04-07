Sakarya'da tır kazası! Sürücü yanarak öldü Pamukova ilçesinde kontrolden çıkarka kaza geçiren tır alev alırken, içeride bulunan şoför de yanarak can verdi.

İHA

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Yenice Mahallesi D-650 karayolu geçişinde meydana gelen olayda, Sakarya istikametinden Bilecik istikametine seyir halinde olan 07 V 2359 dorse plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere ve trafik levhalarına çarptı.

Tır alev alırken, çekici kısmında bulunan radyatör ve motor parçaları ise yaklaşık 50 metre uzağa fırladı.

Yanarak öldü

Alev topuna dönen tırda sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Sürücünün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sakarya-Bilecik karayolunda trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.