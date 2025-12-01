Sakarya'da trafikte drift atan sürücüye 46 bin TL ceza

- Sakarya'nın Karasu ilçesinde drift atan sürücüye 46 bin 392 TL ceza verildi.
- Polis, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.
- Araç 30 gün trafikten men edildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir sürücü, otomobili ile yolda drift atarak ilerledi.
O anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI
Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, otomobili Serdivan ilçesi Üniversite Caddesi’ndeki bir kafenin önünde durdurdu.
46 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ
Sürücü R.A.Y.'ye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı, sürücü belgesi 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı.
Araç ise 30 gün trafikten menedildi.