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    Sakarya’da traktörle drift yapmak istedi, canını zor kurtardı

    Sürücüsünün karla kaplı yolda ‘drift’ yapmak istediği esnada kontrolden çıkan traktör, uçuruma yuvarlandı. O anlar kameraya yansırken, sürücünün son anda kurtulduğu görüldü.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 09:41
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    Sakarya’da traktörle drift yapmak istedi, canını zor kurtardı

    Yürekleri ağza getiren görüntünün adresi, Sakarya’nın Hendek ilçesi Bakacak Mahallesi mevkisi...

    İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü, traktörü ile karlı kaplı yolda ‘drift’ yapmak istedi.

    KONTROLDEN ÇIKTI, UÇURUMA YUVARLANDI

    Bu esnada kontrolden çıkan traktör, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

    Sürücü ise uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atlayarak canını kurtardı.

    O ANLAR

    O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde; karla kaplı yolda ilerleyen traktörün sürücüsünün kontrolünden çıkması, uçuruma doğru ilerlemesi ve o esnada sürücünün traktör üzerinden atlaması yer aldı.

    Sakarya’da traktörle drift yapmak istedi, canını zor kurtardı VİDEO

    Sakarya’da traktörle drift yapmak istedi, canını zor kurtardı #1

    Sakarya’da traktörle drift yapmak istedi, canını zor kurtardı #2

    Sakarya’da traktörle drift yapmak istedi, canını zor kurtardı #3


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