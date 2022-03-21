Sakarya’da traktörle drift yapmak istedi, canını zor kurtardı

Sakarya’da traktörle drift yapmak istedi, canını zor kurtardı

Sürücüsünün karla kaplı yolda ‘drift’ yapmak istediği esnada kontrolden çıkan traktör, uçuruma yuvarlandı. O anlar kameraya yansırken, sürücünün son anda kurtulduğu görüldü.

Yürekleri ağza getiren görüntünün adresi, Sakarya’nın Hendek ilçesi Bakacak Mahallesi mevkisi...

İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü, traktörü ile karlı kaplı yolda ‘drift’ yapmak istedi.

KONTROLDEN ÇIKTI, UÇURUMA YUVARLANDI

Bu esnada kontrolden çıkan traktör, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Sürücü ise uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atlayarak canını kurtardı.

O ANLAR

O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde; karla kaplı yolda ilerleyen traktörün sürücüsünün kontrolünden çıkması, uçuruma doğru ilerlemesi ve o esnada sürücünün traktör üzerinden atlaması yer aldı.

Sakarya’da traktörle drift yapmak istedi, canını zor kurtardı VİDEO

