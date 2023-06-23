Sakarya'da traktörün altında kalan yaşlı adam can verdi

İHA
Sakarya'nın Karasu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde 65 yaşındaki Osman Şahin idaresindeki traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Sürücü Osman Şahin, devrilen traktörün altında kaldı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yakınları sinir krizleri geçirdi
Acı olayı haber alan yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Şahin'in cenazesi savcının incelmesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.